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Политика

Олег Грицаев досрочно сложил полномочия депутата Псковского областного Собрания

Олег Грицаев по собственному желанию досрочно сложил полномочия депутата Псковского областного Собрания. Согласно регламенту поданное заявление было рассмотрено на 26-й сессии Собрания сегодня, 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Олег Грицаев досрочно сложил полномочия депутата Псковского областного Собрания. Фото: пресс-служба регионального парламента

Отказ от депутатского мандата связан с профессиональной деятельностью – новая должность Олега Грицаева не допускает совмещение с выполнением депутатских полномочий.

Гвардии полковник в отставке, в прошлом замкомандира 76-й десантно-штурмовой дивизии, до недавнего времени первый заместитель гендиректора аэропорта «Княгиня Ольга» Олег Грицаев был избран в областное Собрание седьмого созыва в сентябре 2021 года в составе общеобластной части списка «Единой России».

Вакантный мандат по решению руководящих органов партии будет передан кандидату из региональной группы списка в порядке рейтинга полученных на выборах результатов.

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