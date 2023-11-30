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Общество

Фокус-группу по разработке обучающей программы игры на колоколах провели в храме Жён-Мироносиц

Ведущие звонари Народной школы колокольного искусства при храме святых Жён-Мироносиц провели первую фокус-группу по разработке обучающей программы звонарному мастерству. Встреча состоялась в рамках проекта «Возрождение звонарного мастерства Псковского края», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Об этом ПАИ сообщили в проектном офисе «Команда 2018».

Фокус-группу по разработке обучающей программы игры на колоколах провели в храме Жён-Мироносиц. Фото здесь и далее: ПРОО «Команда 2018»

Благодаря направленности проекта на возрождение и поддержку исконных традиций Псковской земли через обучение молодёжи звонарному мастерству, возрастёт интерес к духовно-нравственному развитию у подрастающего поколения в Псковской области.

Сейчас ведётся активная работа по формированию учебных материалов для обучения звонарному искусству молодого поколения в Псковской области. В начале 2024 года запланированы обучающие выезды в пять районов регионов для передачи знаний и опыта молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет.

Выявление молодых талантов в области культуры послужит старту устойчивого развития локальной идентичности малых территорий региона, а возрождение Псковской школы звонарного мастерства позволит расширить границы культурной самобытности Псковского края.

За обучающими выездами Народной школы звонарей храме святых Жён-Мироносиц можно следить в группе проекта: vk.com/pskov_kolokol_fest

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