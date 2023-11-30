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Общество

Псковичей приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Курбатов каждый день»

Псковичей приглашают принять участие во всероссийском конкурсе-акции «Курбатов на каждый день», который стартует 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 11 лет. Лауреаты и победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами. Каждый участник будет награждён сертификатом.

Кроме того, в группе «Biblioplace – территория псковского чтения» в соцсети «ВКонтакте» состоится народное голосование в каждой возрастной категории.

Конкурс проводится в память о писателе, критике, поэте Валентине Курбатове с целью сохранения его культурного наследия. Акция предполагает создание портретов Валентина Курбатова либо иллюстраций к его произведениям. Для создания портретов писателя допускается использование фотографий, опубликованных на портале «Кабинет Курбатова» или в других открытых источниках. Познакомиться с произведениями писателя можно в областной библиотеке имени Курбатова или в электронной полнотекстовой библиотеке «Псковиана».

Работы принимаются до 12 февраля 2023 года. Результаты конкурса «Курбатов на каждый день» будут объявлены 6 марта 2023 года.

Организаторами конкурса являются Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова» и Псковская библиотечная ассоциация.

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