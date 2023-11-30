Псковская делегация приняла участие в научной конференции к 30-летию избирательной системы РФ в Петербурге

19:28, 30 ноября 2023, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в научно-практической конференции к 30-летию избирательной системы РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

В состав делегации вошли заместитель губернатора Александр Серавин, председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов и представители регионального избиркома.

Избирательные комиссии Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединили на одной площадке представителей ЦИК, избиркомов РФ, молодёжных избирательных комиссий субъектов СЗФО, федеральных и региональных органов государственной власти.

На открытии конференции председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила, что выборы 2024 года станут самым важным событием за всю современную историю избирательного процесса, поскольку весь мир будет следить за проведением и результатами голосования.

Затем прошли пленарное заседание и круглые столы на темы, касающиеся развития современных избирательных технологий, общественного наблюдения и работы с молодыми и будущими избирателями.

Напомним, депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский заявил, что главное достижение российской избирательной системы – это прозрачность выборов.