Андрей Маковский: Главное достижение российской избирательной системы – прозрачность выборов

16:36, 16 ноября 2023, ПАИ

Прозрачность выборов стала главным достижением российской избирательной системы. Об этом ПАИ заявил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Существование России невозможно представить без ее избирательной системы. За этот небольшой временной период наша избирательная система трансформировалась, улучшалась, получала новые элементы или институты. Главным достижением за 30 лет можно считать прозрачность российских выборов», – подчеркнул он.

Главным образом, по мнению Андрея Маковского, легитимность выборов создает наличие видеокамер на участке, наблюдателей, избирательных комиссий, состоящих из представителей различных партий.

«Тезис «все решено за нас» давно канул в Лету или является просто удобной «отмазкой» для абсентеистов. В России есть яркие примеры, когда на выборах побеждает неожиданный кандидат или партия, до этого не имеющая большинства в парламенте. Яркий пример – победа уборщицы на выборах в поселковых поселениях Костромской области», – отметил депутат.

Он почеркнул, что избирательная система в России прозрачная, легитимная, создающая условия для честной конкуренции.

«Отдельно хотелось бы сказать про ДЭГ. За тридцать лет мы сделали рывок от начальной демократии к цифровой. Сегодня можно проголосовать с помощью сотового телефона, что, в свою очередь, бережет не только время избирателей, но и сотни деревьев», – сказал Андрей Маковский.