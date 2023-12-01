Авиарейс Москва – Псков задержан на полтора часа

09:04, 01 декабря 2023, ПАИ

Вылет самолета по рейсу Москва – Псков отложен на полтора часа. По расписанию самолет должен был взлететь в 8:00 мск, вылет, согласно данным онлай-табло, перенесен на 9:30 мск.

Авиаперевозки по рейсу Москва – Псков – Москвы осуществляет самолет SSJ-100.