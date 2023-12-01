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Общество

Теперь связь региона с духовным наставником тысяч людей будет ещё крепче – Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил региональных парламентариев за присвоение звания почётного гражданина Псковской области митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Обратился с этой инициативой в нашу Общественную палату. Её члены с предложением согласились и направили документ в Псковское областное Собрание депутатов. Решение было принято абсолютным большинством голосов. Благодарю наших региональных парламентариев за поддержку. Владыка Тихон внёс огромный вклад в развитие региона – и духовное, и материальное. Все жители Псковской области хорошо знают и уважают его за благие дела, стремление изменить к лучшему жизнь людей, колоссальную созидательную энергию. Теперь связь региона с духовным наставником тысяч людей будет ещё крепче», – написал Михаил Ведерников.

Напомним, что накануне депутаты Псковского областного Собрания одобрили присвоение митрополиту Тихону (Шевкунову) звания «Почётный гражданин Псковской области». По итогам тайного голосования проголосовали за 22 из 26 депутатов.

Митрополит Тихон (Шевкунов) в октябре 2023 года был освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Он возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года. 

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