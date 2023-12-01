Министр науки назвал ПсковГУ университетом-лидером пространственного развития России

09:44, 01 декабря 2023, ПАИ

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выделил ПсковГУ в числе четырех университетов-лидеров пространственного развития России. Такая оценка прозвучала в «Сириусе» на семинаре-совещании «Модернизация высшего образования: новые возможности и принципиальные изменения», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

Министр выделил высокие темпы роста системных показателей ПсковГУ, а также его успешное взаимодействие с ведущими вузами России и Белоруссии.

«Благодарю Наталью Анатольевну Ильину и команду нашего университета за активную работу, реализацию значимых образовательных проектов, новые идеи и предложения», - написал губернатор.