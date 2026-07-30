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О работе с социальными координаторами в Псковской области рассказала организатор проекта «Помогаем вместе»

О работе с социальными координаторами в Псковской области в рамках проекта «Помогаем вместе» рассказала исполнительный директор – руководитель аппарата Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Неля Лебедева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 30 июля.

Фото здесь и далее: ПАИ

«С социальными координаторами филиала фонда «Защитники Отечества» мы тесно сотрудничаем и проводим для них практикумы. Уже прошло шесть практикумов, где координаторы получают не только теоретическую, но и практическую поддержку. Мы даём им инструменты, которые они могут использовать в ежедневной работе: подсказываем, где найти полезную информацию, прорабатываем вместе с ними техники составления юридических документов, готовим методические материалы по различным правовым вопросам. Также в рамках проекта работает психолог, мы даём координаторам инструменты профилактики выгорания и методики самопомощи», – объяснила она.

В рамках проекта «Помогаем вместе» есть возможность поддержать социальных координаторов с соответствующими знаниями в юридической сфере, добавила руководитель Псковского регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

«Если для специалистов в Пскове и Псковском районе работа выстроена проще – здесь огромное количество юристов, которые могут быстро проконсультировать, – то для работающих в муниципальных округах это сложнее. Благодаря проекту наши специалисты чувствуют себя увереннее, защищённее, потому что за их спиной – такой опыт и практика. Они знают, к кому обратиться, либо сами могут сопровождать юридический вопрос, либо точно знают, к кому достучаться, чтобы специалисты уже сопровождали ту или иную жизненную ситуацию», – отметила она.

Неля Лебедева также подчеркнула, что для каждого практикума подбирается актуальная для социальных координаторов тема.

«В проекте предусмотрены регулярные опросы социальных координаторов, чтобы понять, какая им нужна помощь и поддержка», – пояснила она.

Отметим, проект «Помогаем вместе» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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