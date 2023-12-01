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В УФСИН подтвердили начало процесса ликвидации колонии в Крюках

Руководство УФСИН России по Псковской области подтвердило начало процесса ликвидации колонии в Крюках (Островский район). В адрес редакции издания «Псковская правда» поступил ответ на запрос, подписанный начальником УФСИН Алексеем Емельяновым.

«В соответствии с законодательством РФ, решением директора ФСИН России, а также согласно приказу Минюста России от 19 сентября 2023 года проводится плановая ликвидация федерального казенного учреждения «Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области», – говорится в ответе.

«Осуждённые, отбывающие наказание в учреждении, будут направлены в ближайшие территориальные органы уголовно-исполнительной системы РФ в соответствии с решением ФСИН России. Территория, здания и сооружения учреждения переходят в оперативное пользование УФСИН России по Псковской области», – отметил Алексей Емельянов.

Ранее факт процесса ликвидации колонии в Крюках подтвердил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. «В колонии в Крюках вопрос не простой, но процесс ликвидации идет, и, по идее, 1 сентября 2024 года она должна закрыться. Сотрудники частично будут работать в близлежащих колониях и исправительных центрах, часть уйдет на пенсию», – заявил он в эфире программы «Оглавление».

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