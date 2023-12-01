Андрей Понкратов - о путешествии в Эфиопию: И тут выходят два брата Пушкина

11:06, 01 декабря 2023, ПАИ

Тележурналист, ведущий и автор программ на телеканале «Моя планета» Андрей Понкратов рассказал в Пскове, как встретился в Эфиопии с «близнецами» Пушкина.

«Однажды мы путешествовали по Эфиопии на плохом автомобиле по плохим, скверным дорогам. Там самый популярный сервис - это шиномонтаж. И мы в очередной раз пробили колесо нашего минивэна. Там когда останавливаешься даже в пустынном месте, откуда-то прибегает толпа народа, и тебе главное успеть сделать свое дело, прыгнуть обратно в машину и уехать. У нас пробило колесо, мы остановились его менять. Собралась деревня, до которой километров 50, кстати, окружили нас - и приходят два близнеца, два брата Пушкина. Вот прям один в один классический портрет, прям смуглые тончайшие черты лица, острый носик и прическа, как у Пушкина!» – рассказал Андрей Понкратов в эфире программы «Минкульт» на «Серебряном дожде» в Пскове в ответ на приглашение ведущих побывать в Петровском, усадьбе Ганнибалов, предков поэта Александра Пушкина.

Андрей Понкратов принял участие в форуме «Мама, я блогер», где рассказал о том, как создается запоминающийся тревел-контент. Тележурналист заявил о желании приехать в Псковскую область еще раз на съемки своей программы.