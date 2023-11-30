Меховые шубы не прошли таможенный контроль на российско-латвийской границе

11:17, 01 декабря 2023, ПАИ

Пятнадцать женских меховых изделий различных размеров не задекларировала гражданка России. Теплые шубы, полушубки и пончо женщина везла в Молдавию, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданка не заполнила пассажирскую таможенную декларацию и не предъявила сотрудникам таможенного поста МАПП «Бурачки» новые меховые изделия. В результате таможенного досмотра в багаже обнаружена верхняя одежда различного ассортимента и размерного ряда.

По словам женщины, шубы она приобрела в Москве и везла их в Молдавию своим многочисленным родственникам, предварительно удалив этикетки с маркировкой.

Псковскими таможенниками принято решение об отнесении партии меховых изделий к товарам не для личного пользования. По факту недекларирования товара по установленной форме возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Меховые изделия изъяты и направлены на стоимостную экспертизу.