Меховые шубы не прошли таможенный контроль на российско-латвийской границе
Пятнадцать женских меховых изделий различных размеров не задекларировала гражданка России. Теплые шубы, полушубки и пончо женщина везла в Молдавию, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.
Гражданка не заполнила пассажирскую таможенную декларацию и не предъявила сотрудникам таможенного поста МАПП «Бурачки» новые меховые изделия. В результате таможенного досмотра в багаже обнаружена верхняя одежда различного ассортимента и размерного ряда.
По словам женщины, шубы она приобрела в Москве и везла их в Молдавию своим многочисленным родственникам, предварительно удалив этикетки с маркировкой.
Псковскими таможенниками принято решение об отнесении партии меховых изделий к товарам не для личного пользования. По факту недекларирования товара по установленной форме возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Меховые изделия изъяты и направлены на стоимостную экспертизу.
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