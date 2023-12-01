Уникальную деревню XVI века обнаружили при строительстве гостиницы в Пушкиногорском районе

13:03, 01 декабря 2023, ПАИ

Деревню XVI века обнаружили археологи на месте строительства масштабного гостиничного комплекса в Пушкиногорском районе. Об этом сообщил директор ООО «Псковская областная археологическая экспедиция» Александр Михайлов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Объект интересен тем, что на одной и той же территории изначально располагалось сразу две деревни. Изначально там была деревня, возникшая в XVI веке и просуществовавшая до 1580 года, до прихода войск Стефана Батория, когда деревня была сожжена и уничтожена. Второй раз на этом же месте деревня возникла уже в XVIII веке.

«Сейчас, конечно, нам интересны дальнейшая судьба этого памятника, который оказывается в петле застройки. Нам хотелось бы, чтобы в проекте будущего гостиничного комплекса как-то обыграли историческую значимость этого места», – сказал Александр Михайлов.