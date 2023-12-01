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Общество

Забайкальский край оспаривает лидерство Дагестана по гостеприимству – Андрей Понкратов

Журналист, путешественник и ведущий программ телеканала «Моя планета» Андрей Понкратов рассказал о самых гостеприимных регионах России.

«До некоторого времени в моем рейтинге гостеприимства Кавказ стоял на первом месте. Дагестан. Конечно же, там люди будут ругаться друг с другом, если ты остановишься не у него, а у соседа. «Почему не у меня? Да вы идите ко мне быстро. Давайте на ночь». Долгое время там туризм был под большой угрозой, потому что люди там так воспитаны, что не умеют брать деньги за то, что ты переночевал. Сейчас, я думаю, с этим все в порядке, и путешествия в Дагестан стали прямо вот дорогими», – рассказал о гостеприимном Дагестане Андрей Понкратов в эфире программы «Минкульт» на «Серебряном дожде» в Пскове.

Журналист и путешественник Андрей Понкратов. Фото: ПАИ

Но теперь лидирующие позиции Дагестана в рейтинге гостеприимства тележурналиста оспаривает Забайкальский край.

«Ребята, вот это, конечно, образец гостеприимства. Это забайкальские буряты наши. Съемочная группа, понятно, что к нам отношение особенное. Но чувствуется, что люди готовились к нашему приезду, они пели песни, танцевали и радовались нашему приезду, всех одарили атаками – это  такие голубые шарфы. Стол роскошный. Фантастические люди!» – сказал Андрей Понкратов.

Напомним, Андрей Понкратов впервые побывал в Пскове. Он приехал по приглашению организаторов форума «Мама, я блогер». На своей странице в ВК он позвал обязательно приехать в Псков на новогодние каникулы.

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