Псковские депутаты приняли участие в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

14:22, 01 декабря 2023, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания вместе с членами областной ветеранской организации приняли участие в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, акция является международной и приурочена ко Дню Неизвестного Солдата. Она проходит в рамках проекта «Большая история» с 2015 года, и традиционно её региональным координатором является Молодёжный парламент.

«Тест – это объединяющая акция для всех людей независимо от возраста и статуса в понимание того, что Великая Отечественная война является частью нашей общей истории и частью каждого гражданина РФ», – подчеркнул вице-спикер Собрания Виктор Остренко.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих уже принимал участие в акции в том году, но в онлайн-формате. Он заметил, что у него нет цели набрать максимальные баллы, ведь всё знать невозможно, но это является хорошим стимулом для изучения истории.

Также на вопросы теста ответили вице-спикер Александр Братчиков, депутаты Андрей Козловский и Алексей Севастьянов.

Отметим, что в этой акции участвуют все районы Псковской области. Особенно активное участие принимают образовательные учреждения и библиотеки. В регионе было зарегистрировано 144 площадки, где можно пройти тестирование.

Так, одной из площадок стал великолукский Литературно-художественный музей писателя-фронтовика Ивана Васильева. На данной площадке тест прошли 35 школьников из Пореченской и Борковской сельских школ. После прохождения теста школьникам организовали экскурсию и чаепитие.

Напомним, принять участие в акции можно на зарегистрированных площадках и в онлайн-формате на сайте проекта «Большая история», где тестирование продлится до полуночи.