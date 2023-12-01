В России с 2024 года будут проверять репродуктивное здоровье работающих граждан
В России с 2024 года будут проверять репродуктивное здоровье работающих граждан, пишет ТАСС.
В программе с отдельным тарифом ОМС предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение — 2023» на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией, так и путем заключения с медорганизацией соответствующего договора.
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