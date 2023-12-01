500 километров траншей исследовали псковские археологи в 2023 году

18:49, 01 декабря 2023, ПАИ

500 километров траншей исследовали псковские археологи в 2023 году, заявил директор ООО «Псковская областная археологическая экспедиция» Александр Михайлов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«За этот год мы исследовали 500 километров траншей во время археологических раскопов. Это значит, что каждый метр я и мои коллеги прошли собственными ногами. Каждый метр был тщательно исследован», – сказал Александр Михайлов.

В будущем археологи посчитают объём вырытой земли и расскажут об этом в своих соцсетях, уточнил он.