500 километров траншей исследовали псковские археологи в 2023 году
500 километров траншей исследовали псковские археологи в 2023 году, заявил директор ООО «Псковская областная археологическая экспедиция» Александр Михайлов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«За этот год мы исследовали 500 километров траншей во время археологических раскопов. Это значит, что каждый метр я и мои коллеги прошли собственными ногами. Каждый метр был тщательно исследован», – сказал Александр Михайлов.
В будущем археологи посчитают объём вырытой земли и расскажут об этом в своих соцсетях, уточнил он.
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