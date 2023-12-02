В Псковской области ищут мужчину, который вышел из гостей и пропал

17:19, 02 декабря 2023, ПАИ

21 ноября в посёлке Бежаницы Псковской области пропал 34-летний Алексей Фёдоров. Об этом сообщается в группе великолукского поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина был в гостях, в 23:00 вышел от знакомых, но к себе домой так и не пришёл. Он был одет в чёрную куртку с синими рукавами, спортивные штаны и ботинки. Позже родственники пропавшего сообщили, что в ходе поисков куртку нашли.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Алексея Фёдорова, сообщите об этом в полицию по телефону 02 либо поисковому отряду «След» города Великие Луки по телефону 8-911-376-76-76.

Ранее сообщалось, что в Псковской области также разыскивают мужчину с потерей памяти.