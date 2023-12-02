Очередная магнитная буря обрушится на Землю 4 и 5 декабря
Очередная магнитная буря обрушится на Землю 4 и 5 декабря, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Её причиной стала корональная дыра на Солнце, которая направлена точно в сторону Земли. По прогнозам, вытекающие из неё потоки солнечного ветра достигнут Земли 4–5 декабря, что вызовет магнитные бури и северное сияние.
Уровень магнитной бури достигнет G1, что классифицируется как слабая магнитная буря.
В этот день метеозависимые могут наблюдать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменение артериального давления.
Комментарии: 0 Обсудить >>>