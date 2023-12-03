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Общество

Вылет самолёта из Москвы в Псков задержан

Вылет самолёта по маршруту Москва – Псков сегодня, 3 декабря, задерживается уже на один час 46 минут. Борт должен был отправиться из московского Внуково в 8:00 мск. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, вылет перенесён на 11:00.

Ожидаемое время прилёта в Псков – 12:25 мск.

Напомним, 1 декабря самолёт вылетел в Псков из московского аэропорта Внуково, но был вынужден вернуться в Москву.

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