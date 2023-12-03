Псковичей призывают добровольно сдать незаконно хранящееся оружие

21:18, 03 декабря 2023, ПАИ

Псковичей призывают добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и патроны к нему, а также боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для этого гражданин может обратиться в любой отдел полиции Псковской области.

Оружие и боеприпасы принимают по письменному заявлению гражданина с составлением акта о добровольной сдаче.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у него оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывчатые устройства, освобождаются от уголовной ответственности по статье 222 УК РФ и могут получить денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что великолучанина осудят за незаконное приобретение и хранение взрывчатого вещества и основных частей огнестрельного оружия.