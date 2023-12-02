Великолучанина осудят за хранение взрывчатки и огнестрельного оружия

18:41, 02 декабря 2023, ПАИ

Уголовное дело в отношении 53-летнего великолучанина, который незаконно приобрёл и хранил взрывчатые вещества и основные части огнестрельного оружия, направлено в суд, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

Установлено, что летом 2017 года на городской свалке мужчина нашёл около двух килограммов пороха и ствол от пистолета образца 1919 года, которые забрал с собой и хранил у себя дома.

В конце июля 2023 года великолучанин также нашёл у себя на участке патрон. Без причины мужчина положил патрон на наковальню и ударил по нему молотком, в результате чего у него оторвало три пальца руки.

Великолучанина осудят по двум статьям Уголовного кодекса. За хранение основных частей огнестрельного оружия по статье 222 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. За хранение взрывчатых веществ по статье 222.1 УК РФ мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет и штраф в размере до 100 тысяч рублей.