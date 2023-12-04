Великолукские студенты заняли первое место на всероссийских соревнованиях по ММА

10:17, 04 декабря 2023, ПАИ

Команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) заняла первое место в общекомандном зачёте на всероссийских соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА) среди студентов вузов. Спортивное мероприятие прошло в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

Индивидуальные награды на соревнованиях завоевали великолукские студенты Иван Веретенников в весовой категории до 52 килограммов, Дмитрий Рогов – до 84 килограммов и Магомед Юсупов – до 77 килограммов.

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