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Спорт

Великолукские студенты заняли первое место на всероссийских соревнованиях по ММА

Команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) заняла первое место в общекомандном зачёте на всероссийских соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА) среди студентов вузов. Спортивное мероприятие прошло в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

Великолукские студенты заняли первое место на всероссийских соревнованиях по ММА. Фото: ВЛГАФК

Индивидуальные награды на соревнованиях завоевали великолукские студенты Иван Веретенников в весовой категории до 52 килограммов, Дмитрий Рогов – до 84 килограммов и Магомед Юсупов – до 77 килограммов.

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