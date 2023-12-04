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Форум «Содействие» открылся в Пскове

ХI форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» открылся на базе спортивно-развлекательного центра «Простория» сегодня, 4 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Форум «Содействие» открылся в Пскове. Фото: ПАИ

Форум является ежегодной площадкой, направленной на обмен опытом в сфере реализации общественных инициатив и тиражировании лучших проектов. Участниками форума являются представители некоммерческих организаций Псковской области.

Главной темой форума является «Единство в обществе – стабильность в стране». Мероприятие объединит несколько площадок – «Человек», «Семья», «Общество» и основную площадку под названием «Государство».

Спикерами форума являются представители религиозных конфессий, всероссийских фондов, а также ведущие региональные докладчики. На мероприятии затронут множество разных тем – культура, история, семья, традиции и ряд других.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялся брифинг, посвящённый старту ХI форума социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие».

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