Программу форума некоммерческих организаций «Содействие» обсуждают в медиацентре ПАИ

16:11, 01 декабря 2023, ПАИ

Брифинг, посвящённый старту форума некоммерческих организаций «Содействие», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 1 декабря.

О том, какова программа форума и кто примет в нём участие, расскажут председатель Общественной палаты Псковской области, председатель организационного комитета форума Наталья Горбачёва и руководитель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», член организационного комитета форума Михаил Васильев.

Напомним, ХI форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» пройдёт на базе спортивно-развлекательного парка «Простория» с 4 по 5 декабря.