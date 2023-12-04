Псковское отделение Союза пенсионеров России признано лучшим на Северо-Западе
Псковское отделение Союза пенсионеров России по итогам окружного конкурса признано лучшим на Северо-Западе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Церемония вручения награды прошла в Москве в рамках социального форума «Участие в социальной жизни общества пожилых граждан — залог активного долголетия». Псковскую область на форуме представляли заместитель руководителя регионального отделения Галина Припутенко и руководитель общественной приемной Тамара Кустова.
На форуме обсуждали вопросы сбережения здоровья пожилых граждан, формирования правовой культуры, повышения социальной активности через вовлечение в различные проекты.
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