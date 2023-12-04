Газопровод для микрорайона Рябики построили в Великих Луках

13:31, 04 декабря 2023, ПАИ

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство газопровода высокого давления и распределительных сетей среднего давления общей протяженностью 5,2 километра для газификации свыше 200 домовладений микрорайона Рябики в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Объекты также позволят газифицировать производственные предприятия в заречной части в Великих Луках и приступить к догазификации домовладений в деревне Мордовичи, где в настоящее время строится газопровод протяженностью 1,2 километра.

«Мы газифицировали перспективный район города Великие Луки, где продолжается строительство новых домовладений. В настоящее время в работе находится 97 заявок на подключение, по ним ведётся строительство газопроводов в границах земельных участков заявителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.