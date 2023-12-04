Псковичка дошла до финала шоу «Битва шефов»

21:20, 04 декабря 2023, ПАИ

Повар из Пскова Надежда Пандреева дошла до третьего этапа шоу «Битва шефов» Константина Ивлева и Рената Агзамова на телеканале «Пятница!».

Напомним, для прохождения кастинга шоу кулинар приготовила свекольник с сорбетом из чёрной смородины.

Во втором туре проекта псковича готовила грушевый тимбаль, в третьем – сырный суп, который особенно отметил Ренат Агзамов. «Вы ближе всех приблизились к техническому заданию. Удивительно, ведь у всех были одинаковые продукты. Круто, правда», – сказал он.

Победительницей проекта стала Лилия Козорез из Ростова-на-Дону.