Псковичка стала участницей кастинга «Битвы шефов»

07:59, 04 декабря 2023, ПАИ

Повар из Пскова Надежда Пандреева стала участницей кастинга «Битвы шефов» Константина Ивлева и Рената Агзамова. Для прохождения кастинга шоу кулинар приготовила свекольник с сорбетом из черной смородины, сообщают организаторы.

На телеканале «Пятница!» кулинарное шоу проходит в новом формате. Два шеф-повара выберут лучших участников в свои команды поваров. Если участнице из Пскова удастся пройти отбор, то её наставником станет кто-то из двух экспертов.

Новый сезон будет захватывающим для зрителя, а для участников проекта – напряжённым, обещают организаторы. Испытания ждут и шефов: в завершение каждого выпуска зрители могут выбрать их путем голосования в прямом эфире.

Пройдёт ли псковичка кастинг, можно будет узнать сегодня, 4 декабря, в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».