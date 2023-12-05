Президент поручил принять решения по амнистии некоторых категорий женщин

07:24, 05 декабря 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос об амнистии женщин, находящихся в тюрьме за ненасильственные преступления. Речь об этом шла на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает РИА Новости.

Тему затронула член СПЧ Ева Меркачева. Она попросила президента помиловать женщин, которые совершили ненасильственные преступления и у которых есть несовершеннолетние дети. А также тех, кто впервые допустил подобный проступок, а по их делам нет потерпевших или те не против их освобождения. По словам Меркачевой, этот шаг со стороны государства многое изменит для всей страны.



Глава государства подчеркнул, что приведенные членом совета примеры звучат убедительно. «Думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — отметил Путин.

Он также обратил внимание на наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и призвал проанализировать, в каких случаях ужесточение ответственности привело к снижению преступности, а в каких — нет.

По словам Путина, так называемое тюремное население сейчас в основном формируется за счет осужденных по этой статье. Он отметил, что необходимо совершенствовать систему. При этом Путин добавил, что если спросить родителей, которые потеряли своих детей из-за злоупотребления наркотиками, о возможном снижении планки ответственности для тех, кого они считают виновными в их гибели, «то они бы, наверное, нас с вами не похвалили».