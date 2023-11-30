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Политика

Путин назвал отношение властей Латвии к гражданам «свинским»

Если в Латвии продолжат по-свински обращаться к русскому населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сегодня, 4 декабря. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не думаю, что счастье придёт в дом к тем, кто проводит такую политику. Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40 % было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», – сказал президент.

Он также добавил, что Россия столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до начала СВО, сообщают «Известия».

Владимир Путин подчеркнул, что существующий в Прибалтийских странах термин «неграждане» является странным изобретением тех, кто причисляет себя к демократическим странам. По его словам, это «уродливое явление».

Ранее сообщалось, что страны Прибалтики ввели запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию. Затем владельцев автомобилей с российскими и белорусскими номерами обязали перерегистрировать их в Латвии в течение трёх месяцев с уточнением, что если машины не будут своевременно переоформлены, то их могут конфисковать, в том числе в пользу Украины.

Власти Латвии также заявили, что они могут закрыть судоходство для российских судов в Балтийском море, если будет доказана причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.

Напомним также, Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Псковской областью.

Кроме того, в июне 2022 года правительство Латвии одобрило поправки к закону «Об образовании», согласно которым всё школьное и дошкольное образование страны будет осуществляться только на латышском языке во всех детских садах (с 1 сентября 2023 года) и всех школах (с 1 сентября 2025 года). А затем латвийские власти обязали СМИ прекратить вещание на русском языке с 2026 года.

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