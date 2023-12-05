В Псковской области стали больше заниматься волонтёрством

13:19, 05 декабря 2023, ПАИ

В III квартале 2023 года в Псковской области волонтёрской деятельностью занимались 27,2 тысячи человек. Это на 1,9 тысячи человек больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Большинство вовлечённых в волонтёрскую деятельность составляют городские жители – 67,6 %. Среди волонтёров преобладают женщины: их доля составила 72,8 %. В трудоспособном возрасте находится 68,7 % участников волонтёрского движения.

Волонтёры могут осуществлять разные виды деятельности. Например, большинство волонтёров Псковской области (57,7 %) оказывали помощь пожилым людям, детям и инвалидам; помощь животным оказывали 19,5 % добровольцев; благоустройством и очисткой территорий населённых пунктов занимались 9,6 % волонтёров.

Данные исследований показали, что еженедельно занимаются волонтёрской деятельностью 40 % респондентов-волонтёров, ежемесячно – 10,3 %, один или несколько раз в год – 49,7 %.

Напомним, сегодня, 5 декабря, в России празднуют День добровольца.