Встречи глав областных спортивных федераций будут проходить раз в три месяца

15:43, 05 декабря 2023, ПАИ

Встречи глав областных спортивных федераций будут проходить на регулярной основе раз в три месяца. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Встреча – это обязательная часть работы. Таких встреч ранее было мало. Мы решили, что будем собираться на регулярной основе раз в три месяца. На этих встречах обсуждаются рабочие вопросы, доведение до федераций общей информации, получение обратной связи», – сообщила председатель комитета по спорту Псковской области.

Напомним, что недавно на территории Ледового дворца в Пскове прошла встреча с главами спортивных федераций региона, где заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин представил спортивному сообществу нового руководителя областного спортивного комитета Галину Овсову.

«На совещании предложили, что если есть какие-то замечания по работе, мы можем оптимизировать рабочие процессы. Всё спокойно обсудили, в рабочем порядке ждём предложений и замечаний от федераций. Будем их рассматривать, анализировать и оптимизировать», – сообщила гостья студии.

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