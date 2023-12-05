Великолучане стали победителями международного конкурса вокала «Голос мира»

16:32, 05 декабря 2023, ПАИ

Великолукский коллектив народного творчества камерный хор «Кант» (дирижёр Юлия Штонда) стал лауреатом I степени международного конкурса вокального творчества «Голос мира». Об этом пишет Luki-News со ссылкой на Детскую школу искусств «Центр».

Конкурс вокального творчества прошёл в Белоруссии. Камерный хор «Кант» презентовал программу, которая включила музыкальные композиции.

Коллектив продемонстрировал профессионализм и произвёл впечатление на жюри и зрителей, уточнили в редакции.