В Пушкинских Горах прошла встреча с художником из Петербурга

22:47, 05 декабря 2023, ПАИ

Встреча с художником, членом Санкт-Петербургского союза художников, Международной ассоциации искусствоведов, Санкт-Петербургского общества акварелистов Александром Фёдоровым прошла в читальном зале Пушкиногорской центральной районной библиотеки, сообщает газета «Пушкинский край».

На встрече присутствовали члены литературного объединения «Литературное Пушкиногорье».

Александр Фёдоров познакомил со своими работами, выполненными в авторской технике политекстурной акварели. Он также прочёл несколько стихотворений собственного сочинения, которые «были созвучны характеру представленных на выставке работ», отметили в газете.

Ранее сообщалось, что в стенах картинной галереи Псковского музея-заповедника в Пскове открылась выставка декоратора, художника, писателя Константина Коровина. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.