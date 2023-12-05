Псковский музей-заповедник отмечает день рождения Константина Коровина выставкой его работ

16:44, 05 декабря 2023, ПАИ

Выставочный проект «Константин Коровин и его ученики» открылся в художественной галерее Фан-дер-Флита сегодня, 5 декабря, передает корреспондент ПАИ.

«Накануне больших праздников новогодних открывается эта выставка. Это подарок музея прежде всего псковичам и гостям, которые к нам приедут на новогодние праздники. Выставка будет длиться мало. Знаете, вот все наши выставочные проекты - 2-3 месяца. А эта - как мгновенье», - сказала на открытии выставки генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Константин Алексеевич Коровин был выдающимся человеком. Не только великий художник, русский импрессионист, он был великим педагогом - его учили и Перов, Серов, но сколько он выучил сам!» - отметила она.

В экспозиции представлены картины из коллекции художественной галереи «Веллум», а также 12 картин из фондов Псковского музея-заповедника.

Выставка приурочена ко дню рождения Константина Коровина.

Константин Алексеевич Коровин родился 23 ноября (5 декабря) 1861 года в Москве и умер 11 сентября 1939 года в Париже.

Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у И. М. Прянишникова, А. К. Саврасова, В. Г. Перова, В. Д. Поленова (1875–1883), в Академии художеств (1882). Преподавал в Московском училище, возглавляя жанрово-портретный класс (1901–1918). Член Абрамцевского кружка (с 1885), обществ «Мир искусства» (с 1899), «Союз русских художников» (с 1903). В 1900 году русские художники приняли участие в грандиозном смотре на Всемирной выставке в Париже. С неорусским стилем европейская публика смогла познакомиться в Кустарном павильоне – выставочном комплексе, который был построен Ильей Бондаренко по проекту Константина Коровина с участием Александра Головина.

Коровин оформлял спектакли для мамонтовской Частной оперы, работал для Императорских театров (с 1900). Оформил свыше 100 постановок для театров Москвы и Петербурга. С 1910 года – главный декоратор Московских императорских театров. Впервые имя Коровина на афише государственного театра появилось в 1900 году, когда художник изготовил декорации для оперы «Русалка» А. С. Даргомыжского, а также для спектаклей: «Фауст» (1899), «Конёк-горбунок» (1901), «Садко» (1906), «Золотой петушок» (1909) и другие. В 1904 году Коровин вместе с А. Васнецовым, А. Головиным и Ф. Лавдовским создал декорации к знаменитой опере «Жизнь за царя». Константин Коровин работал над оформлением спектаклей Большого театра, Мариинского театра и театра Ла Скала в Милане.

Творческим партнёром Коровина в постановках Большого театра стал балетмейстер А. А. Горский.