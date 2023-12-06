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Кошачий десант поддерживает боевой дух псковских военных на СВО

Десантный кот Василий, Муся с бронегруппы и кошка Креветка поддерживают псковских десантников в полевых условиях. О буднях котов, находящихся рядом с военнослужащими в зоне СВО, рассказали в группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте».

Кошачий десант поддерживает боевой дух псковских десантников. Фото здесь и далее из группы «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте»

Пока бойцы выполняют задачи, на дежурстве осталась «рядовая» Креветка. «Службу несёт чисто по-кошачьи: полдня спит, полдня ест и играет», – отметили в группе.

Кошка Муся также без дела не сидит. Она помогает справляться с грызунами: в звании «обладатель первого дана по борьбе с мышами».

Что касается десантного кота Василия, он тоже боец с мышами. Ему присвоено звание «обладатель чёрного пояса» по борьбе с грызунами.

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