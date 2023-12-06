Строительство газопроводов для догазификации деревни Кривск началось в Печорском районе
Строительство сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около шести километров в рамках догазификации деревни Кривск началось в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
Проектом предусмотрена установка трёх пунктов редуцирования газа.
Новые распределительные сети позволят газифицировать около 100 домовладений населённого пункта.
В настоящее время в работе компании находится 30 заявок от жителей Кривска.
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06 декабря 2023
Строительство газопроводов для догазификации деревни Кривск началось в Печорском районе