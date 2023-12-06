Более двух тысяч тонн мандаринов ввезли в Псковскую область
Более двух тысяч тонн мандаринов ввезли в Россию через пункты пропуска в Псковской области в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Всего в Россию с начала года ввезли более 120 тысяч тонн мандаринов, клементинов и сатсумов из девяти стран мира. В ведомстве подчеркнули, что преимущественно плоды цитрусовых поставляют в Россию морским видом транспорта через Большой порт Санкт-Петербурга. При этом поставки мандаринов через границу в Псковской области по сравнению с прошлым годом выросли на 72 %.
«Основное количество сладких плодов поступает из ЮАР, Марокко, Аргентины, Египта, Перу. Сейчас наступает сезон поставок клементинов из Марокко, а также предновогодние поставки мандаринов из Турции», – сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе фитосанитарного контроля специалисты выявили 26 случаев заражения мандаринов опасным карантинным объектом – средиземноморской плодовой мухой. 615,8 тонны продукции было обеззаражено методом фумигации.
Строительство газопроводов для догазификации деревни Кривск началось в Печорском районе