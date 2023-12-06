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Общество

Более двух тысяч тонн мандаринов ввезли в Псковскую область

Более двух тысяч тонн мандаринов ввезли в Россию через пункты пропуска в Псковской области в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего в Россию с начала года ввезли более 120 тысяч тонн мандаринов, клементинов и сатсумов из девяти стран мира. В ведомстве подчеркнули, что преимущественно плоды цитрусовых поставляют в Россию морским видом транспорта через Большой порт Санкт-Петербурга. При этом поставки мандаринов через границу в Псковской области по сравнению с прошлым годом выросли на 72 %.

«Основное количество сладких плодов поступает из ЮАР, Марокко, Аргентины, Египта, Перу. Сейчас наступает сезон поставок клементинов из Марокко, а также предновогодние поставки мандаринов из Турции», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе фитосанитарного контроля специалисты выявили 26 случаев заражения мандаринов опасным карантинным объектом – средиземноморской плодовой мухой. 615,8 тонны продукции было обеззаражено методом фумигации.

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