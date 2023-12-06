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Общество

Изменены правила назначения единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам

Изменен ряд оснований для назначения единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Псковской области.

Так, расширен список доходов семьи, которые не учитываются при назначении выплаты. Также в принятых изменениях уточнены правила учета заработка самозанятых родителей для определения права семьи на пособие.

«Начиная с декабря при назначении пособия больше не учитываются проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей. Помимо этого, не принимаются в расчет выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава», – отметили в пресс-службе.

Если у родителя единственный источник заработка – это деятельность в статусе самозанятого, то право на единое пособие возникнет при годовом доходе от двух минимальных размеров оплаты труда. Данное правило не применяется в отношении самозанятых, у которых есть объективные причины для отсутствия трудовых доходов или же самозанятость является дополнительным источником заработка.

Также изменения внесены по порядку учета алиментов при назначении единого пособия и доходов от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученных в период обучения в образовательных организациях, которые вступят в силу с июня следующего года.

Напомним, на сегодняшний день в Псковской области единое пособие назначено в отношении 44 330 детей, также данную выплату получают более тысячи будущих мам.

Получить дополнительную информацию по вопросам, касающимся единого пособия, граждане могут в центре дистанционного обслуживания отделения СФР по Псковской области: 8-800-200-00-98. 

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