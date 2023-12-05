Меры социальной поддержки граждан с инвалидностью: как их получить в Псковской области

11:41, 05 декабря 2023, ПАИ

Управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова рассказала о мерах социальной поддержки граждан с инвалидностью в ходе прямого эфира в Центре управления регионом.

Пенсии

– Наталья Геннадьевна, Социальный фонд оказывает гражданам с инвалидностью поддержку в виде различных выплат и пособий. Сколько граждан с инвалидностью проживает в Псковской области и в чём особенности их пенсионного обеспечения?

– По данным Федерального реестра инвалидов, в Псковской области проживает более 44 тысяч граждан с разной степенью инвалидности. Социальный фонд выплачивает инвалидам три вида пенсии: страховую, государственную и социальную.

Страховая пенсия выплачивается, если инвалид проработал хотя бы один день и таким образом имеет страховой стаж. Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, Социальный фонд устанавливает социальную пенсию по инвалидности.

Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, из-за радиационных или техногенных катастроф.

Получатели страховой и социальной пенсий по инвалидности при определённых условиях (наличие необходимых пенсионных коэффициентов и стажа, достижение пенсионного возраста) могут перейти на страховую или социальную пенсии по старости, которые назначаются в равном или более высоком размере.

Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны.

Всем гражданам с инвалидностью, которые получают пенсии по линии СФР и при этом не работают, гарантируются выплаты не ниже установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера. Средний размер страховой пенсии по инвалидности в Псковской области составляет 11 758 рублей.

Проактив

– Какие проактивные услуги Социального фонда сейчас доступны людям с инвалидностью?

– Более 1 600 пенсий по инвалидности беззаявительно назначено отделением СФР по Псковской области в 2022 году, более 1 454 пенсий назначено в этом году. Все выплаты оформлялись без подачи заявления на основе сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов.

Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате Социальный фонд принимает по данным бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего отделение в течение пяти рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом направляется извещение о назначенной выплате в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте.

Помимо назначения пенсии, Социальный фонд в проактивном формате устанавливает гражданам с инвалидностью социальные пособия, например ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг.

ЕДВ и соцпакет

– Расскажите подробнее об этих выплатах.

– Граждане с инвалидностью являются федеральными льготниками и имеют право на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг – соцпакет.

Денежный эквивалент соцпакета с 1 февраля 2023 года составляет 1469,74 рубля в месяц. В соцпакет входят следующие льготы:

– бесплатные лекарства и продукты лечебного питания для детей с инвалидностью;

– право на бесплатное санаторно-курортное лечение;

– право на бесплатный проезд к месту санаторно-курортного лечения и бесплатный проезд на пригородных электричках.

Человек может получать эти льготы в натуральном виде, а может отказаться от них и получать денежный эквивалент соцпакета.

– Если человек откажется от льгот, то лекарства ему придётся покупать за свой счёт?

– Если предоставление бесплатных лекарств не предусмотрено какими-либо другими мерами поддержки, например по линии органов соцзащиты, то да, в случае отказа от соцпакета придётся покупать препараты за свой счёт. Поэтому мы призываем льготников обдуманно подходить к выбору формы получения набора социальных услуг, взвесив все за и против.

Если гражданин отказывается от социального пакета (или его частей), то в течение всего года нельзя будет изменить это решение. Между тем, сохранив за собой право на натуральные льготы, гражданин будет пользоваться услугами не в рамках их номинальной стоимости, а в необходимом объёме.

Санаторно-курортное лечение

– Расскажите, пожалуйста, о бесплатном санаторно-курортном лечении граждан с инвалидностью. Как получить такую путёвку?

– Вначале подчеркну, что путёвка предоставляется только в том случае, если гражданин не отказался от этой части соцпакета. Подать заявление на предоставление путёвки можно через портал «Госуслуги», МФЦ, клиентскую службу Социального фонда. К нему необходимо приложить документ, удостоверяющий личность, и оригинал справки по форме 070/у, выданной лечебным учреждением по месту жительства.

В целях профилактики основных заболеваний путёвки предоставляются в порядке очереди, а также при наличии медицинских показаний и в рамках тех средств, которые выделяются на эти цели региональному отделению Социального фонда из федерального бюджета. Так, в 2023 году ОСФР по Псковской области направило свыше 23 миллионов рублей на оздоровление более 700 федеральных льготников и сопровождающих их лиц. Среди них более 450 граждан с инвалидностью и 116 детей-инвалидов.

– Для того чтобы узнать, как продвигается очередь на санаторно-курортное лечение, гражданин периодически должен звонить сотрудникам Соцфонда?

– Необязательно. Номер своей очереди можно уточнить на сайте Социального фонда России. Для этого в специальную форму, размещённую в разделе «Гражданам», достаточно ввести номер своего СНИЛСа.

– А в какие санатории предоставляются путёвки?

– В этом году отделение СФР по Псковской области заключило шесть госконтрактов на лечение детей и 11 госконтрактов на оздоровление взрослых.

Льготники получили путёвки (с сопровождением) в санатории Псковской, Московской, Новгородской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв и Республики Крым. Заезды детей в здравницы проходят с конца марта по октябрь, взрослых – с февраля по декабрь.

– А что с проездом? Как оформить проездные билеты, если поездка планируется за пределы Псковской области?

– Проезд до отдалённых санаториев для гражданина льготной категории и для сопровождающего его лица оформляется при отсутствии отказа от НСУ в части бесплатного проезда.

Одновременно с получением санаторно-курортной путёвки гражданин обеспечивается специальными талонами на приобретение проездных документов.

Как правило, жителям региона предоставляются проездные документы на железнодорожный транспорт. Для оформления таких билетов можно воспользоваться сервисом электронного талона на поезд. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда – ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.

Также обращаем внимание, что компенсация расходов на проезд к месту лечения и обратно действующим законодательством не предусмотрена. Если приобрели билеты самостоятельно – к сожалению, компенсировать затраченные средства мы не имеем возможности.

Выплаты по уходу

– Наталья Геннадьевна, бывают ситуации, когда в семье есть ребёнок с инвалидностью и один из родителей вынужден оставить работу, чтобы ухаживать за ребёнком. Какие выплаты положены в такой ситуации?

– В этом случае ребёнку назначается пенсия по инвалидности и ежемесячная денежная выплата, а самому родителю – компенсационная выплата по уходу. На сегодняшний день она составляет десять тысяч рублей.

Также для родителя есть и другие социальные гарантии: за период ухода ему начисляются пенсионные коэффициенты, которые в будущем повлияют на размер пенсии, и снижается возраст для выхода на пенсию. Если за ребёнком ухаживает мама, она может выйти на пенсию в 50 лет, если ухаживает папа, он может выйти на пенсию в 55 лет.

Технические средства реабилитации

– Многие жители Псковской области, имеющие инвалидность, нуждаются в таких средствах, как подгузники, впитывающие пелёнки, кресла-коляски, трости и так далее. Этими средствами их тоже обеспечивает Социальный фонд?

– Да, все эти изделия относятся к техническим средствам реабилитации (ТСР) и предоставляются Соцфондом гражданам с инвалидностью в соответствии с заявлением гражданина и выбранным им способом обеспечения ТСР. Однако данные ТСР положены заявителю только в том случае, если они прописаны в его индивидуальной программе реабилитации специалистами медико-социальной экспертизы (МСЭ).

– Правильно ли я понимаю, что у граждан с инвалидностью есть право выбора, каким именно способом они желают получить положенные технические средства реабилитации?

– Да, всё верно. На сегодняшний день есть три способа. Первый – получение ТСР в натуральном виде после заключения государственных контрактов. Срок обеспечения в данном случае зависит от проведения закупочных процедур. На этот способ законодательство отводит от 90 до 120 дней. За это время поставщик по контракту с отделением фонда должен предоставить получателю изделие. Обращаю внимание, что нашими контрактами предусмотрена бесплатная доставка поставщиком ТСР средств реабилитации до места жительства получателя.

Второй способ – компенсация. Он работает так: человек приходит в торговую точку, тратит собственные средства, потом в отделение фонда подаёт заявление и документы, подтверждающие понесённые расходы, и ждёт их возмещения порядка 20 рабочих дней.

Электронный сертификат – третий и, пожалуй, самый удобный способ обеспечения ТСР. Причём в короткие сроки. Всего пять дней с момента регистрации заявления гражданина отводится на оформление и активацию сертификата сотрудниками фонда.

Работает электронный сертификат практически так же, как и обычная банковская карта: им можно мгновенно оплатить выбранный товар как в офлайн-магазинах, так и в интернет-магазине, подключённом к сервису «Электронный сертификат на ТСР».

На территории региона сегодня действуют четыре торговые точки, которые заявили о своей готовности принимать к оплате электронные сертификаты на ТСР. Это филиал «Псковский» Московского протезно-ортопедического предприятия, Псковский протезно-ортопедический центр «Псков-Орто», два центра слуха – «Аудиале» и «Центр хорошего слуха».

Торговые точки охотно помогают обратившимся инвалидам не только с выбором средства реабилитации, но и с оформлением заявления в отделение СФР на получение сертификата. Более того, они бронируют ТСР, на котором остановил свой выбор гражданин, и до момента оплаты замораживают цены. А в пунктах продажи слуховых аппаратов практикуется бесплатное тестирование средства реабилитации.

– Обеспечение как техническими средствами реабилитации, так и санаторно-курортным лечением во многом зависит от контрактных процедур. Расскажите, как ведётся работа в этом направлении в отделении Социального фонда?

– В целях бесперебойного обеспечения граждан средствами реабилитации и путёвками на санаторно-курортное лечение в 2023 году нами ещё в III–IV кварталах 2022 года была начата работа по заключению государственных контрактов. Уже в январе люди стали получать необходимые средства.

В этом году для обеспечения граждан техническими средствами реабилитации доведено 384 миллиона рублей из федерального бюджета (235,1 миллиона рублей на закупку ТСР по контрактам и 148,9 миллиона рублей на выплату компенсации и ЭС).

Всего на данный момент заключено 122 контракта на общую сумму 213,3 миллиона рублей, что составляет 91 % от суммы, предназначенной для оплаты госконтрактов.

Учитывая особенности проведения закупочных процедур в рамках 44-ФЗ, некоторые позиции нам приходилось размещать повторно (это коснулось, например, подгузников размера XS, устройств для чтения говорящих книг), в связи с чем могли возникнуть перебои с поставками названых средств реабилитации.

Со своей стороны мы, конечно же, предпринимаем максимум усилий для своевременной подготовки документации и размещения закупок в максимально короткие сроки.

То же самое касается и путёвок на санаторно-курортное лечение: значительная часть контрактов заключена, поэтому люди смогли отправиться на реабилитацию уже в первом квартале этого года.

Материнский (семейный) капитал

– Материнский капитал также можно потратить на ребёнка с инвалидностью?

– Да, семьи, у которых есть сертификат на МСК, могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов.

Сертификат позволяет родителям компенсировать расходы на специализированные товары для инвалидов.

В Псковской области две семьи таким образом распорядились средствами капитала. В Новосокольниках для ребёнка-инвалида был приобретён компьютер, а в Себеже – велосипед с ручным управлением.

ОСАГО

– С 2022 года Социальный фонд предоставляет людям с инвалидностью компенсацию стоимости полиса ОСАГО. Возмещается полная стоимость или часть затрат?

– Компенсация выплачивается в размере половины стоимости страховки. Она положена тем гражданам с инвалидностью, у которых в программе реабилитации прописана потребность в транспортном средстве.

Компенсация предоставляется на одно транспортное средство в течение календарного года. При этом в страховом полисе может быть указан не только сам гражданин с инвалидностью или его законный представитель, но и иные лица – не более двух человек.

Хочу отметить, что предоставление такой компенсации, а также назначение пенсии, ежемесячных денежных выплат Социальный фонд осуществляет проактивно. То есть самому человеку не нужно подавать какие-либо заявления. СФР получает сведения об инвалидности из федеральных реестров, от органов медико-социальной экспертизы. Это освобождает человека от посещения Социального фонда и других госорганов и существенно облегчает процесс получения мер социальной поддержки.

– В заключение давайте напомним, как можно получить консультацию специалиста Социального фонда, если вдруг у граждан возникнут дополнительные вопросы.

– Консультацию можно получить по телефону нашего контакт-центра 8-800-200-00-98, лично в клиентской службе фонда или направить обращение через сайт СФР.