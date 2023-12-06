Лауреат Нобелевской премии Мо Янь прислал видеообращение для зрителей Псковского драмтеатра

17:47, 06 декабря 2023, ПАИ

Писатель, лауреат Нобелевской премии Мо Янь прислал видеообращение, которое продемонстрируют сегодня в Псковском драмтеатре на открытии фестиваля «Мо Янь фест». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Напомним, фестиваль «Мо Янь фест» посвящён творчеству классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня.

Торжественная церемония открытия состоится сегодня, 6 декабря, в 18:00 в театральном фойе Псковского драмтеатра. Для гостей «Мо Янь феста» будут организованы фуршет и чайная церемония, концерт музыкантов театра, а первым тематическим событием станет вернисаж «Бамбуковой выставки».

В драмтеатре также сообщили, что любой желающий может задать вопрос Мо Яню. В заключительный день мероприятия, 11 декабря, пройдёт телемост «Китай – Псков – Санкт-Петербург», прозвучат заявленные вопросы, выбранные модератором.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.