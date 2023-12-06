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Лауреат Нобелевской премии Мо Янь прислал видеообращение для зрителей Псковского драмтеатра

Писатель, лауреат Нобелевской премии Мо Янь прислал видеообращение, которое продемонстрируют сегодня в Псковском драмтеатре на открытии фестиваля «Мо Янь фест». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

На фото Мо Янь. Фото предоставил Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина

Напомним, фестиваль «Мо Янь фест» посвящён творчеству классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня. 

Торжественная церемония открытия состоится сегодня, 6 декабря, в 18:00 в театральном фойе Псковского драмтеатра. Для гостей «Мо Янь феста» будут организованы фуршет и чайная церемония, концерт музыкантов театра, а первым тематическим событием станет вернисаж «Бамбуковой выставки».

В драмтеатре также сообщили, что любой желающий может задать вопрос Мо Яню. В заключительный день мероприятия, 11 декабря, пройдёт телемост «Китай – Псков – Санкт-Петербург», прозвучат заявленные вопросы, выбранные модератором.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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Лауреат Нобелевской премии Мо Янь прислал видеообращение для зрителей Псковского драмтеатра

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