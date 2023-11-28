Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» пройдёт в Псковском драмтеатре в декабре

Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест», посвящённый творчеству живого классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня, состоится в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. Фестиваль пройдёт с 6 по 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» пройдёт в Псковском театре драмы в декабре. Фото: пресс-служба Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина

Мероприятия фестиваля, кроме спектакля «Лягушки», будут бесплатными. Гости смогут познакомиться с произведениями китайских писателей и их интерпретациями в кино и театре. Кроме того, в театре пройдёт режиссёрская лаборатория – четыре приглашённых постановщика создадут эскизы спектаклей по произведениям современной китайской литературы, которые представят публике. Кроме того, зрители смогут увидеть трагедию «Гроза» Цао Юя, пьесу «Лунсюйгоу» Лао Шэ, «Я люблю цветы персика» Цзоу Цзинчжи и исторической драмой Лю Хэна «Пампушечный двор».

С творчеством Мо Яня познакомят зрителей в том числе и псковские актёры. В исполнении заслуженных артистов РФ Виктора Яковлева и Сергея Попкова и артистки Натальи Петровой прозвучат рассказы «Тетушкин чудо-нож» и «О двоюродном брате по имени Нин Сайе», отрывок из романа «Страна вина».

Торжественное открытие фестиваля состоится 6 декабря в 18:00 в театральном фойе. Для гостей «Мо Янь феста» будут организованы фуршет и чайная церемония, концерт музыкантов театра, а первым тематическим событием станет вернисаж «Бамбуковой выставки», посвящённой бамбуку как материалу для архитектуры и других видов изобразительного искусства. Вход свободный.

Закроется «Мо Янь фест» в понедельник, 11 декабря, показом спектакля «Лягушки» (начало в 18:30), по окончании которого состоится его обсуждение с публикой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 ноября 2023

Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» пройдёт в Псковском драмтеатре в декабре
28 ноября 2023

До -14 градусов прогнозируют в Псковской области 29 ноября
28 ноября 2023

Дмитрий Шахов станет гостем программы «Оглавление»
28 ноября 2023

Псковичам рассказали, как защитить детей от выпадения из окон
28 ноября 2023

Более 300 млн рублей получит Псковская область на развитие АПК
28 ноября 2023

Итоги турсезона в Изборском заповеднике подводят в медиацентре ПАИ
28 ноября 2023

Вечный огонь зажгут в Печорах
28 ноября 2023

Грант Российского научного фонда выиграли филологи ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...