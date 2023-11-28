Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» пройдёт в Псковском драмтеатре в декабре

15:04, 28 ноября 2023, ПАИ

Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест», посвящённый творчеству живого классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня, состоится в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. Фестиваль пройдёт с 6 по 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Мероприятия фестиваля, кроме спектакля «Лягушки», будут бесплатными. Гости смогут познакомиться с произведениями китайских писателей и их интерпретациями в кино и театре. Кроме того, в театре пройдёт режиссёрская лаборатория – четыре приглашённых постановщика создадут эскизы спектаклей по произведениям современной китайской литературы, которые представят публике. Кроме того, зрители смогут увидеть трагедию «Гроза» Цао Юя, пьесу «Лунсюйгоу» Лао Шэ, «Я люблю цветы персика» Цзоу Цзинчжи и исторической драмой Лю Хэна «Пампушечный двор».

С творчеством Мо Яня познакомят зрителей в том числе и псковские актёры. В исполнении заслуженных артистов РФ Виктора Яковлева и Сергея Попкова и артистки Натальи Петровой прозвучат рассказы «Тетушкин чудо-нож» и «О двоюродном брате по имени Нин Сайе», отрывок из романа «Страна вина».

Торжественное открытие фестиваля состоится 6 декабря в 18:00 в театральном фойе. Для гостей «Мо Янь феста» будут организованы фуршет и чайная церемония, концерт музыкантов театра, а первым тематическим событием станет вернисаж «Бамбуковой выставки», посвящённой бамбуку как материалу для архитектуры и других видов изобразительного искусства. Вход свободный.

Закроется «Мо Янь фест» в понедельник, 11 декабря, показом спектакля «Лягушки» (начало в 18:30), по окончании которого состоится его обсуждение с публикой.