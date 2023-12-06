Голос совести: в Пскове презентовали поэтический сборник патриотической поэзии «Позывной – Россия!»

17:30, 06 декабря 2023, ПАИ

В книге собрано более 200 произведений современных поэтов из 42 регионов России и Белоруссии. Все они стали участниками одноименного литературно-просветительского проекта.

За чистое небо

Презентация сборника «Позывной – Россия!» в стенах Псковской областной библиотеки началась с ответа на вопрос «Что такое война?». Отвечали на вопрос дети, отвечали устами донецкой поэтессы Инны Кучеровой. Фрагмент ее выступления показали на большом экране. Для одного война пахнет подвалом, в котором он ночует с мамой. Для другого самое пугающее – гибель родителей. Остаться в шесть лет вдвоем с шестимесячным братом – страшно, страшно настолько, что лучше погибнуть самому.

«Выступление Инны Кучеровой лучше всего говорит о том, для чего мы делаем этот проект, почему происходит специальная военная операция и зачем нам надо поддерживать Донбасс и наших солдат», – сказал заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов.

Он отметил, что проводится не столько презентация сборника «Позывной – Россия!», сколько подводятся итоги большого проекта, реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сегодня, по словам Андрея Бениаминова, можно смело говорить о том, что проект состоялся. А еще о том, что он будет продолжен.

«Проект «Позывной – Россия!» является важным этапом в культурной жизни Псковского региона. Есть в нашей жизни время молчать, а есть время говорить. Сегодня как раз время говорить, потому что нельзя молчать о том, что враг окутал сетью зла нашу страну, о том, что для значительной части жителей выражение «пекло войны» уже не метафора, а данность их бытия», – говорит руководитель проекта, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

В поэтический сборник вошло более 200 произведений современных поэтов из 42 регионов России, а также Республики Беларусь. Тематика книги легко узнается по названиям поэтических глав: «Не измени своей земле…», «Донбасс за нами…», «На войне как на войне», «Моя Родина здесь…».

Глава «От чего взрослеют дети» объединила стихи начинающих поэтов от 7 до 17 лет, посвященные, как и бо́льшая часть сборника, современной России, Русскому миру, героическому Донбассу и нашим воинам, сражающимся в зоне СВО.

В главе «Вехи» читатель найдет произведения исторической тематики от Древней Руси до Великой Отечественной войны и перестроечных времен. Отдельно стоит отметить поэтическую главу «Над рекой Великой – белый кремль…», посвященную Пскову, городам и весям Псковской земли, истории Псковского края и дню сегодняшнему.

«Наша книга – это голос совести, голос души, голос сердца, облеченный в плоть поэзии. Это призыв к стране, к обществу, к народу все силы положить на победу, чтобы чистое небо было данностью для всех жителей нашей страны», – сказал Игорь Смолькин.

Поддержать своих

В ходе презентации сборника были вручены благодарности всем тем, кто помог в реализации проекта. Среди них Псковское региональное отделение Общероссийского народного фронта, Псковское областное Собрание депутатов, Псковское региональное отделение Всероссийского созидательного движения «Русский лад», Псковская областная научная библиотека им. В. Я. Курбатова.

Получивший благодарность руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко рассказал, что только недавно вернулся с приграничных территорий, где общался с военными. «Даже в помещениях, где они живут, чувствуется война. Эти ощущения строятся на запахах, на образах, на движениях. Люди там усталые, морально вымотанные, но четко знающие свое дело и уверенные в своей правоте», – сказал он.

Он поблагодарил всех, кто помогает в общем деле: собирает гуманитарную помощь, пишет письма, направляет подарки, добрым словом и делом поддерживает бойцов.

Директор областной научной библиотеки Вера Павлова зачитала благодарственный адрес от первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. В нем говорилось о важности и значимости проекта. «Сегодня крайне важно инициировать проекты, подчеркивающие красоту, силу и величие нашей культуры. Реализованный вами проект несет важную миссию: объединяет поэтов из разных регионов России и Белоруссии, поэтов-воинов, которые выполняют боевые задачи. Такие мероприятия воспитывают у подрастающего поколения чувства патриотизма и национальной гордости», – было написано в адресе.

В рамках проекта был проведен не один десяток мероприятий. Онлайн-акция «Позывной – Россия! Стихи и песни нового времени!», поэтический конкурс «Позывной – Россия! Поэзия нового времени», фестиваль исторической поэзии «Словенское поле», акции «Письмо солдату» и «Книга в подарок» – далеко не полный их перечень.

В целом в очных и заочных мероприятиях проекта приняли участие более 400 современных поэтов и авторов-исполнителей.

Стихи для каждого

В заочном конкурсе патриотической поэзии «Позывной – Россия!» участвовали 293 поэта, в том числе 42 молодых. Самой масштабной стала онлайн-акция «Позывной – Россия! Стихи и песни нового времени». «Мы получили более тысячи видеоматериалов, из которых опубликовано 628, – рассказал Андрей Бениаминов. – Участниками акции стали более 500 поэтов, авторов, исполнителей и чтецов. Причем 276 чтецов – дети. Они познакомились со стихами поэтов, посвященными России, Донбассу, нашим воинам. И не просто познакомились, а выучили их и прочитали на камеру».

Дети читали стихотворения и на презентации сборника. Давний партнер проекта – Центр помощи детям Печорского района. Его воспитанники – Федор и Ярослав – прочли стихотворения Ольги Козловцевой «Молюсь за Россию» и Натальи Макеевой «Событие».

Прямо на мероприятии к проекту присоединились и ребята из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Они не только выступили со стихами, но и передали рисунки и письма для наших воинов на передовую.

В ходе вечера стихотворения из сборника прочитали и сами авторы – Юрий Юрченко, Надежда Каменчук, Наталья Страхова-Хлудок, Вита Пшеничная, Александр Питиримов и многие другие.

Музыкант, композитор, заслуженный работник культуры России Николай Мишуков исполнил песню «Очнись, Европа». По словам самого автора, написал он ее потому, что «не понимает поведения Европы и США по отношению к России и поддержку странами нацизма».

Тираж сборника составил 3 000 экземпляров, большую часть сборников передадут в библиотеки и образовательные учреждения Псковской области, в республики Донбасса и зону СВО.

Электронную версию книги уже сейчас можно прочитать в библиотеке сайта псковских писателей «Псковский литературный портал».