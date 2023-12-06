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Общество

Пассажирское судно «Иния» для Псковской области пройдёт ходовые испытания

Новое пассажирское судно «Иния», которое производится для Псковской области, скоро начнёт проходить ходовые испытания, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Пассажирское судно «Иния» для Псковской области пройдёт ходовые испытания. Фото здесь и далее из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Строительство началось в январе 2023 года на предприятия «Ушаковские верфи» в Калининградской области. В сентябре судно спустили на воду, а сейчас предоставили экспертам для прохождения контрольных приёмок. Ходовые испытания запланированы на 14 декабря, отметил глава региона.

«Иния» поступит в Псковскую область весной 2024 года и будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров.

По словам Михаила Ведерникова, комитет по туризму уже разработал водные туристические маршруты, в том числе до Талабских островов, по которым будут осуществляться ежедневные речные прогулки.

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