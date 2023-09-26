Пассажирское судно «Иния» для Псковской области спустили на воду

12:11, 26 сентября 2023, ПАИ

Церемония вывода из цеха и спуска на воду нового пассажирского судна «Иния» для Псковской области прошла в Калининградской области. Об этом сообщается на сайте Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Судно разработало акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» (входит в ОСК) по заказу компании «Машпромлизинг» (входит в ОСК) и стало развитием проекта «Соталия».

Отмечается, что проект «Иния» реализуется по инициативе руководства Псковской области в рамках программы по организации речных пассажирских перевозок и экскурсионных маршрутов. Само судно заложили в январе 2023 года, а его строительство проходило на ООО «Ушаковские верфи» в Калининградской области.

«При разработке проекта максимально использованы отечественные комплектующие и оборудование. Судно одним из первых должно получить заключение СТ-1, подтверждающее выполнение требований к импортозамещению при проектировании и строительстве судна», – отметили в корпорации.

После спуска на воду судну предстоит подтвердить свои проектные показатели, на швартовных и ходовых испытаниях «Иния» сможет принять на борт до 54 пассажиров. Кроме того, на судне предусмотрена перевозка маломобильных групп населения, то есть отсутствуют пороги.