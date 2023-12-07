Основатель компании «Водаком» стал гостем второго выпуска передачи «Кофемолка»

11:12, 07 декабря 2023, ПАИ

Второй выпуск передачи «Кофемолка» вышел на сайте Псковского агентства информации. Его ведущие – директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров. Они приглашают своих гостей на чашку кофе в кафе «Кофе с Кикоиным».

Тема для обсуждения зависит от того, какой кофе выберет собеседник. Среди тем представлены: время, деньги, кадры, семья и бизнес-идея. Каждая тема включает в себя несколько вопросов, а какая из них попадётся гостю – решает знаменитая кофемолка.

В этот раз гостем программы стал основатель компании по производству воды «Водаком» Андрей Петров. Вместе с флэт уайт он выбрал тему денег.

В выпуске поговорили о том, как пришла мысль «делать деньги из воды», обсудили отношение к чёткому бизнес-планированию и многое другое.

Первый выпуск программы можно посмотреть здесь. Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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