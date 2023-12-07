148 ветеранов из Псковской области получат выплату к 80-летию освобождения Ленинграда
148 ветеранов из Псковской области получат выплату к 80-летию освобождения блокадного Ленинграда, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.
Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат в Псковской области 148 ветеранов Великой Отечественной войны, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», уже в конце этого года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Социальный фонд осуществит выплату в декабре 2023 года и январе 2024 года.
Подробнее о выплатах можно узнать в центре дистанционного обслуживания отделения Социального фонда России по Псковской области: 8-800-200-00-98.
Напомним, что знаменательная дата будет отмечаться 27 февраля следующего года.
Отметим, что жители блокадного Ленинграда могут бесплатно путешествовать по России на поездах дальнего следования с 1 декабря. Подробности здесь.
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