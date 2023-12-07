148 ветеранов из Псковской области получат выплату к 80-летию освобождения Ленинграда

12:22, 07 декабря 2023, ПАИ

148 ветеранов из Псковской области получат выплату к 80-летию освобождения блокадного Ленинграда, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат в Псковской области 148 ветеранов Великой Отечественной войны, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», уже в конце этого года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Социальный фонд осуществит выплату в декабре 2023 года и январе 2024 года.

Подробнее о выплатах можно узнать в центре дистанционного обслуживания отделения Социального фонда России по Псковской области: 8-800-200-00-98.

Напомним, что знаменательная дата будет отмечаться 27 февраля следующего года.

Отметим, что жители блокадного Ленинграда могут бесплатно путешествовать по России на поездах дальнего следования с 1 декабря. Подробности здесь.