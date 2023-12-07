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Происшествия

Стрельба в брянской школе. Что известно на данный момент

События, произошедшие утром 7 декабря в Брянске, потрясли всю страну. Ученица восьмого класса Алина начала стрелять, а после этого покончила с собой. Псковское агентство информации собрало хронологию событий этой трагедии.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сообщение о чрезвычайном происшествии в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска поступило в диспетчерскую службу в 9:15. Тогда ещё по предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу и начала стрельбу. К этому моменту было известно о четырёх пострадавших и двух погибших.

На месте происшествия находились правоохранительные органы. Всех школьников вывели из гимназии на улицу и отпустили по домам.

Затем информацию подтвердило региональное МВД. По данным ведомства, в результате ЧП пострадало пять человек и двое погибли (одна из них – стрелявшая, покончившая с собой).

После этого информацию прокомментировал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он выразил соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей, и пообещал, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Некоторые источники пишут, что девочка принесла в школу оружие отца – охотничий дробовик «Бекас-3» 16-го калибра. По данным пресс-службы СК РФ, 14-летняя девушка стреляла в одноклассников из помпового ружья. По словам одноклассницы, виновница произошедшего пронесла его в тубусе для бумаг. Также сообщается, что школьница взяла с собой и охотничий нож.

По данным некоторых СМИ, в школе не работала рамка металлодетектора.

Причина произошедшего пока что точно не известна: некоторые СМИ пишут, что всему виной конфликт девочки с одноклассниками, кто-то утверждает, что девочка подвергалась травле и издёвкам, а кто-то вовсе опровергает эту информацию.

Отца девочки, которая устроила стрельбу и покончила с собой, допрашивают следователи. За день до этого мужчина праздновал день рождения. Мужчина рассказал следователям, что хранил оружие как положено – в металлическом шкафу под замком.

У стрелявшей девочки есть сестра-близняшка, которая учится в этой школе. Во время стрельбы она также находилась в образовательном учреждении, но не пострадала.

Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Кроме того, в Брянск направили группу для работы с оперативными службами, а также психологов.

Прокуратура Брянской области уже организовала проверку того, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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