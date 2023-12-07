Четыре миллиарда рублей необходимо, чтобы привести в порядок Псковский кремль
Четыре миллиарда рублей необходимо, чтобы привести в порядок Псковский кремль, уточнила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Причём это в ценах 2020 года», – добавила Светлана Мельникова.
«А сейчас нам всё-таки надо восстановить сгоревшую в Любенске усадьбу Римского-Корсакова. Это дело чести», – заявила гендиректор Псковского музея-заповедника.
По словам Светланы Мельниковой, коллеги из усадьбы композитора на фоне случившейся в 2022 году беды «подсобрались». «Вы знаете, я просто не узнала сад вокруг усадьбы – настолько он ухоженный, одних пионов там 85 кустов. Гости удивляются, что следов пожара просто не видно… Там всё вычищено. Коллег хочется только похвалить», – рассказала гендиректор.
Светлана Мельникова также анонсировала выставку в Вечаше «Что ни опера, то сказка» с экспонатами из Российского национального музея музыки имени Глинки. «Федеральный музей будет выставляться в филиале. Это событие!» – подчеркнула гендиректор.
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